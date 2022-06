Campeões do F. C. Porto mudam de clube no defeso

A vida não é só bola e são muitos os futebolistas que sobem ao altar por estes dias. Fábio Cardoso é o primeiro e Otávio também o fará depois de representar a seleção.

Junho é, por tradição, o mês que a maioria dos futebolistas escolhe para casar, pois estão de férias e há tempo para grandes festas e lua-de-mel. Com dois títulos a coroar a época, vários craques do F. C. Porto assim provam, com casamentos marcados para este defeso.

O primeiro acontece já esta sexta-feira, com Fábio Cardoso a subir ao altar para assinar pelo clube dos casados. Depois de mais de oito anos de namoro e de uma filha em comum, Vitória, de dois anos e meio, o defesa central diz hoje "sim" a Cátia Alexandra. Longe dos relvados, Fábio e a noiva tiveram aulas de dança para brilharem perante os convidados, entre os quais estarão colegas de equipa. Wilson Manafá e a companheira, Jéssica Jeremias, estão confirmados.

Segue-se no próximo sábado, também em Portugal, Bruno Costa e Maria Moreira. Pouco mais de um ano após o pedido feito nas Maldivas, o casal está em "contagem decrescente" para o grande dia, no qual o filho, Lucas, de dois anos, também participará. A noiva despediu-se do estado civil de solteira em Ibiza, na companhia da irmã e de amigas de longa data, que escolheu para madrinhas, antes da marcha nupcial no Algarve.

Nós no Brasil e Colômbia

A representar de novo a seleção nacional, Otávio Monteiro seguirá quase direto para o altar, depois dos jogos da Liga das Nações. No Brasil, onde nasceu, o craque português casará, daqui a duas semanas, com Diandra Machado, de quem tem dois filhos, Theo, de seis anos, e Ayla, de três.

De volta à Colômbia, o país Natal, Matheus Uribe conta igualmente os dias para o casamento com Cindy Alvarez García, a quem pediu a mão o ano passado, exatamente durante as férias, em Medellín. O casal tem dois filhos em comum, Ángel, de um ano, e Antonia, de seis anos e meio, e o futebolista assumiu também como seu Esteban, de quase três anos, fruto de uma anterior relação da companheira. Pronta para ser oficialmente a "senhora Uribe", a empresária goza agora a despedida de solteira na Isla Rosa, uma ilha privada em território colombiano, muito procurada para o efeito. De Portugal levou o vestido de noiva da autoria de Micaela Oliveira, a estilista também eleita por Cátia e Diandra.