Canções de vingança: Shakira não é a única a dar música ao ex

Vários artistas têm lançado temas inspirados em traições ou fracassos amorosos. Cantora colombiana e Miley Cyrus são os casos mais recentes e com sucesso.

"Aqui não volto, não quero outra deceção". Assim canta, em castelhano, Shakira na sua nova música "BZRP Music Sessions #53", lançando várias indiretas ao ex-companheiro Gerard Piqué, à atual namorada deste, Clara Chía, e à "sogra". Foi há semana e meia, poucos dias antes de Miley Cyrus também brindar o público com uma nova canção, "Flowers", cheia de recados para o ex-marido, o ator Liam Hemsworth.

As duas músicas foram êxitos imediatos e são ainda as mais mais ouvidas no Spotify. Shakira e Miley usaram a arte para se vingarem e acabaram a faturar. Mas não são as únicas a cantar traições ou fracassos amorosos, ajudando a superar os próprios traumas e , quem sabe, os dos fãs que se identificam com as dores alheias.

A norte-americana SZA vai na sexta semana consecutiva no top da Billboard 200 com "SOS", o seu segundo disco. Aí reflete a vontade de matar o ex e a atual namorada dele em "Kill Bill". Está no terceiro lugar do Spotify com o tema, atrás de Miley e Shakira, provando que a pop vingativa está a render.

Taylor Swift e Selena Gomez também

O registo da vingança pela música é muito apreciado por Taylor Swift, que já lançou várias composições inspiradas nos ex-namorados Joe Jonas, Harry Styles ou Taylor Lautner. Em "All too well" visa os três meses de relacionamento com o ator Jake Gyllenhaal, em 2010, que diz ter começou perfeito e teve um triste fim.

Após a rutura definitiva com Justin Bieber, em 2018, Selena Gomez também extravasou sentimentos em "Lose you to love me", dando a entender que não foi correspondida.

Homens também se queixam

A atitude não é exclusivamente feminina e, em 2002, Justin Timberlake abordou a separação conturbada de Britney Spears com "Cry me a river", apontando-lhe falhas. Um ano depois, a cantora respondeu com o single "Everytime" e a sua versão da história.

Pete Davidson e Mac Miller são dois antigos namorados a quem Ariana Grande "agradece" em "Thank U, next", na hora de partir para o próximo. Uma abordagem pela positiva, ao contrário de Beyoncé que não poupou o marido, Jay-Z, em "Don"t hurt yourself", depois de saber da infidelidade dele. "Se tu fizeres algo assim outra vez/ Vais perder a tua mulher", avisou.

E portuguesas também

Por cá, escrever "Chamada não atendida" foi, para Bárbara Tinoco, "terapêutico". Fala de amor sem correspondência e de se sentir "só mais uma".

Após o fim do casamento com Miguel Cristovinho, em 2020, Mia Rose surpreendeu com "Know better", canção em que deixou implícitas "bocas" ao vocalista dos DAMA.