Cantor dos "The Wanted" morre aos 33 anos com cancro

JN Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor britânico Tom Parker, com 33 anos, morreu, esta quarta-feira, após ter sido diagnosticado com cancro no cérebro. O anunciou foi feito pela banda do artista "The Wanted".

O cantor disse aos fãs em outubro de 2020 que lhe tinha sido diagnosticado com um tumor inoperável e terminal no cérebro.

Tom Parker ficou conhecido por ser membro do grupo britânico "The Wanted", com os hits "Glad You Came" e "Chasing the Sun".

Kelsey Hardwick, esposa do cantor, confirmou a morte do artista no Instagram. "Os nossos corações estão partidos, Tom era o centro do nosso mundo e não podemos imaginar a vida sem o seu sorriso e a sua presença enérgica", escreveu.