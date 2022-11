Cantor Jake Flint morre horas depois de se casar

JN Hoje às 16:30 Facebook

O cantor norte-americano de música country Jake Flint morreu horas depois de se casar. Tinha 37 anos e a morte foi inesperada.

O músico - que editou os discos "I'm not ok", em 2016, e "Jake Flint", em 2020 - morreu enquanto dormia, no domingo, um dia depois de ter casado com a mulher, Brenda Flint, que confirmou a notícia nas redes sociais.

"Devíamos estar a ver fotografias do nosso casamento, mas em vez disso estou a procurar roupa para enterrar o meu marido. As pessoas não foram feitas para aguentar tanta dor. O meu coração desapareceu. Preciso que ele volte. Não vou aguentar muito mais. Preciso dele aqui", escreveu a companheira de Flint, numa mensagem publicada no Facebook.

As causas da morte do músico de Oklahoma ainda não são conhecidas.