O cantor norte-americano Joe Diffie morreu de Covid-19, este domingo, aos 61 anos. Tinha anunciado, na sexta-feira, que o teste tinha dado positivo para o novo coronavírus.

O cantor morreu em Nashville, no Estado do Tennessee, dois dias depois de ter anunciado que estava infetado. Foi a primeira estrela nacional a fazê-lo.

Joe Diffie, cantor de música country, ficou conhecido por êxitos como "Home", "Pickup Man" e "Bigger Than The Beatles", que alcançaram o top de vendas das tabelas, nos anos 90.

Conquistou o número um do top norte-americano com oito músicas e partilhou um Grammy com Merle Haggard, Marty Stuart pela colaboração em "Same Old Train".