Cantora Ágata recorda inicio da carreira

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Ágata recordou o início da carreira como cantora com uma memória antiga que remonta aos anos 90. A cantora decidiu voltar atrás no tempo e partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia em palco. “Recordar e viver”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Recordar e viver 😉 . . #agata #ágata #ágatacantora #recordareviver #anos90 #musica #portugal A post shared by Agata Oficial (@agataoficial.artista) on Oct 15, 2019 at 12:01am PDT Recorde-se que Ágata lançou o primeiro disco em 1975, intitulado “Heróis Trabalhadores”, e mais tarde sucessos como, “Amor Latino”, “Perfume de Mulher”, “Maldito Amor”, “Sozinha” e “Romântico”. TEXTO: […]