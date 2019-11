Caras conhecidas apoiam Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Os famosos associaram-se à Priorité e à sua embaixadora Cinthya Miranda, com o objetivo de apoiar a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Edmundo Vieira, Diogo Faria, José Figueiras, Sílvio Nascimento, entre outros, juntaram-se para conhecer o creme Ésponges D’Priorité no cocktail de lançamento da campanha solidária. Sendo este mês, a altura em que se assinala a eliminação da violência contra as mulheres, a Priorité arranca com esta campanha que decorrerá até o dia 31 de maio de 2020. Na compra de um creme Ésponges D’Priorité reverte um euro para a APAV. A luta pela eliminação da violência contra […]