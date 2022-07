Caras conhecidas fecharam o Meo Marés Vivas ao som de Jessie J e Anitta

O último dia do festival Meo Marés Vivas, no antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, voltou a juntar muitos famosos, a maioria para ver, ouvir e cantar com Anitta e aplaudir a performance de Jessie J.

Muitos chegaram mais cedo para acompanhar os refrões de Diogo Piçarra, como foi o caso da influenciadora Mariana Machado e o designer de moda Gonçalo Peixoto, outros chegaram mais em cima da hora das atuações das estrelas internacionais.

Perto de casa, a apresentadora Sónia Araújo fez o pleno, marcando presença nos três dias, até porque está de férias. Na jornada derradeira, viu os concertos com o marido, Vítor Martins, e os filhos gémeos, Francisco e Tomás. Acompanhados pelos filhos, Ricky e Kauana, o futebolista Ricardo Quaresma e a mulher, Daphne, também marcaram presença, a pretexto da artista brasileira do "Show das poderosas". Muito perto, o vice-presidente do F.C. Porto, também se fez notar.

Entre os mais divertidos, Jessica Jeremias, Diandra Machado e Cátia Alexandra, as mulheres dos jogadores portistas Manafá, Otávio e Fábio Cardoso, mostraram saber as letras de Anitta de princípio ao fim.