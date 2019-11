Caras conhecidas felicitam Jorge Jesus após vitória na Libertadores

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:21 Facebook

Jorge Jesus venceu a final da Taça Libertadores ao serviço do Flamengo num jogo que se realizou em Lima, no Perú. Mesmo estando longe, os famosos reagiram à vitória do técnico. O treinador, que passou pelo Benfica e o Sporting, levantou o troféu sul-americano, este sábado, depois de a equipa brasileira que orienta ter vencido os argentinos do River Plate por 2-1. Diversas caras conhecidas reagiram na rede social Instagram a esta vitória. A apresentadora Cristina Ferreira, que já disse várias vezes publicamente ter uma boa amizade com Jorge Jesus, não se esqueceu de dar os parabéns. “Aplausos. Jesus. Rei. […]