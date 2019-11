Caras conhecidas reagem à morte de José Mário Branco

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:45 Facebook

José Mário Branco morreu aos 77 anos, tendo dedicado a sua vida profissional à indústria da música portuguesa. Depois de a notícia ter sido avançada pela RTP e confirmada pela Agência Lusa, foram várias as caras conhecidas que fizeram questão de deixar uma mensagem de adeus ao artista. “‘Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades’. Até sempre, José Mário Branco”, escreveu o apresentador da RTP Jorge Gabriel, referindo-se a uma das mediáticas canções daquele que é considerado um dos grandes autores portugueses de sempre. View this post on Instagram "Mudam-se os tempo, mudam-se as vontades" Até sempre, José Mário Branco. #josemariobranco […]