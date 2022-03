Caras conhecidas recuperam a normalidade em novo espetáculo

Sara Oliveira Hoje às 19:02 Facebook

Antestreia de "Bohéme - The show" no Casino de Espinho juntou famosos de várias áreas. Na plateia, Sónia Araújo recordou tempos de bailarina e Miguel Vieira reencontrou amigos.

"Quase como antigamente." Foi assim que, anteontem, a maioria dos convidados descreveu a antestreia do novo espetáculo do Casino de Espinho, "Bohéme - The show". Uma noite que marcou o reencontro de muitas caras conhecidas, depois de dois anos de pandemia e múltiplas restrições, e durante a qual as máscaras só taparam os rostos à chegada e também na hora de todos irem embora.

"Foi muito bom por poder voltar a sair, por ver amigos e também por rever outros amigos no palco. Além de que é um espetáculo de dança que eu adoro", disse Sónia Araújo. Mesmo sentada o tempo todo, a apresentadora confessou que esteve sempre a bater "com o pézinho debaixo da mesa", recordando o tempo em que era bailarina.

Viagem no tempo

Não muito longe, Miguel Vieira aplaudiu a iniciativa e o facto de "podermos ver o sorriso das pessoas". Em contagem decrescente para participar em mais uma edição do Portugal Fashion, o designer aproveitou para desligar um bocado, mostrando-se rendido "ao talento dos artistas".

O serão foi de festa, à conta das coreografias, luzes e brilhos que levaram todos os presentes numa viagem de uma hora, das ruas parisienses dos loucos anos 20 à década de 1950 em Nova Iorque, com escala em Buenos Aires e África, além do espaço para a saudade com fado. "Bohéme" estará em cena durante quatro meses, às sextas e sábados.