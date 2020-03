Carina Caldeira desfila com marca que valoriza as mulheres

Sara Oliveira Hoje às 17:37 Facebook

A apresentadora Carina Caldeira é convidada de "Buzina", que se estreia este sábado na ModaLisboa, como designer emergente.

Revelação A 54.ª edição da ModaLisboa entra hoje no terceiro dia, com desfiles ecléticos e muitas novidades. Entre as estreias, o destaque vai para a "Buzina", inserida na plataforma destinada a designers e marcas emergentes (LAB), responsável antes pelo lançamento de grandes nomes nacionais como Gonçalo Peixoto, David Ferreira e Awaytomars, onde será apresentado João Magalhães.

A marca de Famalicão foi criada há cerca de quatro anos por Vera Fernandes, uma psicóloga de formação que quis criar barulho com uma moda que serve todas as mulheres. As peças são em tamanho único para dar liberdade na hora de vestir e é isso que se poderá ver no desfile marcado para a tarde deste sábado. "No fundo, é a primeira vez que estou a utilizar um canal diferente do habitual e que me permite apresentar a minha visão de moda a outras pessoas", antecipou a designer que está já entre as preferidas de apresentadoras e influenciadoras nacionais. Carina Caldeira é uma delas e até vai desfilar como imagem das mulheres a que a marca se dirige. E, "assim como a moda e as mulheres não são estáticas, a "Buzina" é mutável e dinâmica, assente em apontamentos que sublinham uma atitude livre, mas sempre segura", acrescentou Vera, antes de revelar as proposta da coleção "Input".

Calendário apurado

Segue-se o regresso de Luís Buchinho ao evento, antes das passagens de Ricardo Preto, Luís Carvalho, Kolovrat, Gonçalo Peixoto e Nuno Gama nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, no Campo de Santa Clara, em Lisboa.

Na véspera, assistiu-se à emancipação de novos valores na moda em mais uma final do concurso "Sangue Novo" e aos desfiles de Carolina Machado, Duarte, Valentim Quaresma e Carlos Gil. O certame decorre até amanhã com sete designers em ação, entre eles o veterano Dino Alves a quem cabe as honras do encerramento.

"Awake" é a temática que domina a ModaLisboa e, por isso, há uma série de iniciativas para despertar o público em prol de um futuro mais sustentável. Produzir e realizar o evento envolve "uma equipa de mais de 600 pessoas", adiantou fonte da organização ao JN, sublinhando que "a ModaLisboa é um evento cofinanciado pela Câmara e Lisboa e por investimento privado".