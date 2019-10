Carla Baía assinala aniversário da mãe com dedicatória

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:17 Facebook

Carla Baía assinalou publicamente mais um aniversário da mãe, Ângela Rodrigues, com uma homenagem. Ângela Rodrigues completa mais um ano de vida esta terça-feira e, para celebrar a data, Carla Baía partilhou uma fotografia ao lado da mãe, no perfil de Instagram, juntamente com uma dedicatória comovente. “Hoje é o dia dela! A mulher que me deu a vida, o dia da minha rainha guerreira que eu tanto amo. Parabéns minha rica Maezinha!”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Hoje é o dia dela!! A mulher que me deu a vida , o dia da minha […]