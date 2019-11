Carla Matadinho: “O meu pai suicidou-se quando eu tinha cinco anos”

NTV Hoje às 18:08, atualizado às 18:26 Facebook

Carla Matadinho falou, esta quinta-feira, pela primeira vez sobre a infância complicada que enfrentou com a morte do pai, que se suicidou. A ex-manequim foi uma das convidadas do programa da tarde da TVI “A Tarde É Sua”. À conversa com Fátima Lopes, Carla Matadinho revelou ter perdido o progenitor quando tinha cinco anos. “O meu pai suicidou-se quando eu tinha cinco anos””, confessou a ex-modelo perante a apresentadora do quarto canal. “Ninguém escolhe a família onde nasce”, acrescentou, em tom de lamentação. View this post on Instagram Carla Matadinho abriu o coração a Fátima Lopes. . Assistiu à entrevista? […]