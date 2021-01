Carla Rocha nas manhãs de sábado da Renascença

JN Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Carla Rocha, apresentadora da Rádio Renascença (RR), deixa a equipa do programa "As Três da Manhã" e assume o espaço da estação aos sábados, entre a 7 e as 10 horas, numa mudança anunciada por aquele grupo de comunicação.

Graça Franco, por sua vez, abandona o cargo de diretora de informação, mas manterá os comentários habituais. As duas conservam a ligação à RR, ao contrário do que noticiamos por lapso, esta quarta-feira.

Pedro Leal, por seu turno, substitui a antiga líder da informação e acumulará a função com a de diretor geral de produção.