Carlos III e Camilla iluminam palco da Eurovisão antes da coroação

Quando faltam dez dias para a coroação, os reis Carlos III e Camilla continuam a cumprir uma intensa agenda. Esta quarta-feira, os monarcas estiveram em Liverpool para inaugurar o palco do festival Eurovisão, que se realizará nos dias 9, 11 e 13 de maio, com as semifinais e a final.

Sem cantarem, mas muito bem-dispostos, Carlos III e Camilla fizeram a contagem decrescente e depois acenderam as luzes do palco que, daqui a duas semanas, receberá os 37 participantes de vários países em mais uma edição do festival Eurovisão.

"Luzes, câmara, ação! As luzes da arena estão a funcionar, graças a Suas Majestades", partilhou a BBC. A Casa Real também mostrou o momento, sublinhando que os reis "visitaram Liverpool para ver como estão a correr os preparativos para o concurso, que o Reino Unido está a receber, em nome da Ucrânia, pela primeira vez em 25 anos".

Isto porque a Ucrânia venceu o ano passado, o que significaria que seria o país anfitrião, o que ficou impossibilitado pelo conflito que decorre desde fevereiro do ano passado, devido à invasão russa.

Os atuais monarcas britânicos encontraram-se com representação da estação pública de televisão do Reino Unido, com funcionários que têm trabalhado no recinto e com os apresentaram da gala, o locutor Rylan Clark, a atriz Hannah Waddingham, o DJ Scott Mills e a cantautora Mae Muller.

A seguir, ouviram falar sobre o festival cultural que irá decorrer a propósito da Eurovisão e que une a Biblioteca Central de Liverpool com a primeira biblioteca pública da Ucrânia, a Biblioteca Científica Regional em Odessa, envolvendo crianças e jovens em diferentes atividades.

A cerca de uma semana e meia da coroação, na cidade dos Beatles, Carlos III e Camilla ainda tiveram oportunidade de sentir o carinho do povo, que se juntou na rua para os receber.