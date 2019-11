Carolina Carvalho: "As novidades que tenho para breve ainda são melhores"

Sara Oliveira Hoje às 16:48 Facebook

Apaixonada por David Carreira, a atriz Carolina Carvalho está em cena após sucesso em "Golpe de sorte". Ao JN, anuncia que vai apostar no cinema, sem dar detalhes.

Depois de interpretar Jéssica em "Golpe de sorte", na SIC, Carolina Carvalho, de 24 anos, parece ter alcançado o objetivo de se afirmar pelo talento e não por ser namorada de David Carreira, apesar de não esconder o quanto está apaixonada. A atriz está em cena no Teatro Aberto, em Lisboa, como protagonista da peça "Doença da juventude".

"Já vamos na quarta semana de espetáculo e está a ser muito positivo. O feedback do público tem sido muito bom, é uma peça que nos faz pensar muito e muito pesada, ou seja, as pessoas vão ver e terminam a pensar nos assuntos", partilha.

Os ensaios coincidiram com a parte final das gravações da série televisiva e "não foi fácil" conciliar. "É a primeira protagonista que faço em teatro e as gravações do "Golpe" sempre foram muito intensas e na parte final nem se fala. Não foi fácil gerir, mas isso também nos torna mais ágeis e mais aptos".

Para a jovem, "Golpe de sorte" foi um projeto marcante "não só pelo elenco como pela própria história", tendo sido um sucesso. Sobre o tão falado telefilme inspirado na produto televisivo, Carolina Carvalho garante "não poder falar", confirmando apenas que "vêm aí mais surpresas".

O ano "está a ser muito produtivo" e, além do pequeno ecrã, a atriz também brilha na publicidade como cara da campanha internacional da Tezenis, mostrando-se sensual em trajes menores na publicidade espalhada pelo país. "E, felizmente, as novidades que tenho para breve ainda são melhores. Posso dizer que tudo o que tinha como objetivo fazer entre este ano e o próximo vai acontecer. Portanto, não podia estar mais contente. É preciso sorte, mas acho que é fruto da nossa dedicação e trabalho", confessa. Apesar de satisfeita, não esconde que foi também "um ano difícil, muito exigente, sempre a trabalhar, sem tempo para descansar, mas os frutos estão a vir agora". "Muito em breve", Carolina vai ter novo papel em televisão, mas é no cinema que virá a maior aposta, mesmo que ainda não revele o conteúdo.

A nível pessoal, "também está tudo bem" e é, agora sem reservas, que Carolina vive o namoro com David Carreira. No dia 30, garante que estará na plateia do Altice Arena, em Lisboa, a aplaudir o parceiro, mas não confirma se irá ao palco. "Se vou ou não, é uma surpresa e não posso contar", declarou ao JN, alimentando a curiosidade dos fãs.