Carolina Carvalho declara-se ao namorado David Carreira

A atriz de “Golpe de Sorte” (SIC) fez uma declaração de amor ao cantor nas redes sociais e mostrou-se agradecida pelo carinho de David Carreira. Mais apaixonados do que nunca, Carolina Carvalho, a “Jessica” de “Golpe de Sorte” (SIC) e o cantor David Carreira perdem-se de amores nas redes sociais. View this post on Instagram Quero olhar sempre assim para ti . Tenho tanto orgulho em ti e em tudo o que construímos . Meu amor , és muito especial ❤️ A post shared by Carolina Carvalho (@carol_carvalhosantos) on Oct 27, 2019 at 3:34am PDT Desta vez foi a jovem […]