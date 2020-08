Carolina Carvalho e Isabela Valadeiro fazem furor em biquíni na Internet

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:36 Facebook

Atrizes reencontraram-se num hotel em Cascais e festejaram a amizade.

Amigas há vários anos, Carolina Carvalho e Isabela Valadeiro conseguiram, finalmente, reencontrar-se, depois de ambas estarem de "corpo e alma" nas gravações dos respetivos projetos: a primeira, no filme "Bem bom", que recorda a vida da banda Doce, e a segunda no papel de enfermeira na novela da SIC "Terra brava".

Abraçinho das migas

Foi num dos mais luxuosos hotéis de Cascais que as duas intérpretes se reuniram e, com o dia convidativo, puseram o biquíni e aproveitaram para apanhar sol. Motivadas com o reencontro, a namorada do músico David Carreira e a do ator José Mata abraçaram-se para celebrar com os seguidores nas redes sociais os vários anos de amizade. A imagem, daquelas que são, atualmente, consideradas duas das atrizes portuguesas mais sensuais, fez "incendiar" a Internet.

Até Jorge Corrula, colega de Isabela Valadeiro em "Golpe de sorte", quis deixar um comentário: "Suas oleosas, esse cabelo todo espigado!", brincou o ator e marido da atriz Paula Lobo Antunes.

No início do mês, Carolina Carvalho fez uma declaração de amor a David Carreira, que celebrou o 29.º aniversário.

Mais discreta em relação aos "posts" públicos sobre o namorado, Isabela Valadeiro esteve recentemente com José Mata no Algarve: o casal de atores escolheu Vilamoura para uns dias de descanso, ao lado do ator Isaac Alfaiate e da namorada.