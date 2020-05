Carolina Carvalho inseparável do clã Carreira

Sara Oliveira Hoje às 12:30 Facebook

Carolina Carvalho feliz no seio da família do namorado, David.

Demoraram a assumir publicamente o relacionamento, mas agora é sem reservas que Carolina Carvalho, de 24 anos, e David Carreira, de 28, vão mostrando como corre a vida a dois ou em família. O namoro dura há mais de dois anos e a atriz já foi totalmente "adotada" pelo núcleo próximo do cantor. Até porque, mesmo sem confirmação do romance, começaram a partilhar casa pouco depois de se apaixonarem e, no ano passado, o Natal já foi com todo o clã Carreira.

Mais recentemente, o casal esteve inseparável durante a quarentena, partilhando o quotidiano também com Sara, a irmã de David, de quem Carolina depressa se tornou cúmplice. Só que o isolamento terminou e os dois juntaram-se, esta semana, aos restantes familiares em casa de Tony Carreira, que até cozinhou para todos.

Numa tarde animada, Carolina ainda se revelou muito próxima de Laura Figueiredo, a namorada do "cunhado" Mickael, com quem posou na piscina, enquanto David se divertia com o irmão. E ainda teve tempo para treinar o jeito para as crianças, tomando conta de Beatriz, de três anos, a filha de Laura e Mickael.

Nas redes sociais, Carolina Carvalho publicou várias imagens, uma delas sozinha, em biquíni, reunindo muitos elogios dos fãs. No entanto, houve quem lhe perguntasse se está grávida, talvez pela silhueta curvilínea que exibe, mas não teve resposta. O foco da jovem volta a ser o trabalho. Já gravou uma parte que faltava do filme "Bem bom", sobre as Doce, do qual é uma das protagonistas, antes de arrancar com as gravações da nova temporada de "Golpe de sorte", na SIC.