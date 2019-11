Carolina Carvalho mostra tesourinho de infância

NTV Hoje às 17:45, atualizado às 18:04 Facebook

Carolina Carvalho surpreendeu, esta terça-feira, os seus seguidores ao revelar uma recordação de infância nas redes sociais. A atriz, de 24 anos, partilhou nos InstaStories, ferramenta de Instagram, uma fotografia inédita encontrada no baú das recordações, na qual surge ainda bebé, com poucos meses, a rir-se. “Carol com um dente”, escreveu a intérprete da SIC. Recorde-se que Carolina Carvalho está numa relação com David Carreira. O casal assumiu publicamente o relacionamento amoroso numa entrevista à edição de fevereiro da revista “Cristina”. A última vez que a atriz esteve no pequeno ecrã foi na série “Golpe de Sorte”, da SIC, na […]