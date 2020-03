Carolina Carvalho: o cinema depois da televisão

Sara Oliveira Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

"A mil", mas sempre sem perder o sorriso que a caracteriza, Carolina Carvalho divide-se agora entre o cinema e a televisão, pronta para brilhar num dos papéis principais do filme "Bem bom", sobre a "girls band" Doce, e dar ainda mais que falar na quarta temporada de "Golpe de sorte", na SIC.

No meio da correria, "há dias mais fáceis e dias mais difíceis", confessou, em entrevista ao JN. "Mas sou muito feliz naquilo que faço", acrescentou.

Para a atriz, "está a ser um autêntico desafio" interpretar Lena Coelho, das Doce. "Já tive a oportunidade de a conhecer e é muito engraçado porque é uma energia muito diferente de qualquer personagem que eu já tinha interpretado. É uma pessoa com uma personalidade muito forte e que tem uma história, não só profissional, mas pessoal, que me interessa muito contar", descreveu.

O guião foca-se na famosa banda dos anos 1980, uma história que Carolina, de 26 anos, não testemunhou por ainda não ter nascido, mas que conhecia. "Já cantava" algumas músicas, até porque "é cultura geral conhecer pelo menos um ou dois temas das Doce". Mas "não conhecia cada uma delas individualmente.

Carreira dá uma ajuda

No filme, Carolina partilha o protagonismo com Bárbara Branco, Ana Marta Ferreira e Lia Carvalho, conjugando a representação com o canto e a dança, o que "foi um desafio". Pela primeira vez a explorar os talentos vocais para uma personagem, a jovem contou com o apoio do namorado, o cantor David Carreira: "É engraçado, porque comecei a trabalhar num ramo que é o dele. Ele acabou por me ajudar com alguns exercícios de voz e também me ajuda acompanhar os trabalhos dele, para ver como ele grava em estúdio e depois tirar algumas dicas quando gravar a voz". E, no meio do trabalho, o casal encontra "sempre um lugar" para os momentos a dois, até porque partilha "a mesma casa".

No pequeno ecrã, Carolina Carvalho volta, em breve, a dar vida a Jéssica em "Golpe de sorte", assumindo ter ficado "surpreendida ao ler os episódios". Em ação em duas frentes, "espero estar à altura destes desafios e dar o retorno às coisas boas que me estão a acontecer", sublinhou.