Carolina Deslandes cancela concerto por estar doente

NTV Hoje às 12:11, atualizado às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Deslandes revelou que teve de adiar um concerto esta sexta-feira por ter ficado doente. A cantora adiantou ainda que não fez nada do que estava planeado. A intérprete prepara-se para mais um espetáculo em Santa Maria da Feira quando a sua saúde lhe começou a falhar. Rapidamente, Carolina Deslandes foi vista por um médico que a aconselhou a descansar. View this post on Instagram Ontem cheguei ao Porto para fazer promoção ao concerto de amanhã em Santa Maria da Feira. Nada do que eu tinha planeado aconteceu, há dias em que por mais que façamos planos a saúde fala […]