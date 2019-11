Carolina Deslandes emocionada após visita a casa solidária

NTV Hoje às 11:25, atualizado às 11:50 Facebook

Carolina Deslandes visitou, este sábado, uma casa solidária que “acolhe famílias cujos filhos estão a passar por tratamentos hospitalares”. A cantora ficou emocionada depois de visitar as instalações da Casa Ronald McDonald, em Lisboa, que serve para as famílias ficarem quando os seus filhos estão internados e estas não têm onde dormir. “Ontem passei a manhã na Casa Ronald McDonald de Lisboa e ainda estou emocionada com o que vi e ouvi por lá”, começou por confessar a artista no seu perfil da rede social Instagram. View this post on Instagram Posso ter uns segundos da vossa atenção? Ontem passei […]