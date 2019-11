Carolina Deslandes enternece fãs com fotografia do filho

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 17:01 Facebook

Carolina Deslandes conquistou os fãs, nas redes sociais, ao revelar uma fotografia ternurenta do filho mais novo. A cantora partilhou no Instagram mais uma fotografia da família, na qual Guilherme, de 11 meses, surge sentado na cama a sorrir. “Qualquer dia mordo-lhe os pés”, lê-se na descrição da publicação. View this post on Instagram Qualquer dia mordo-lhe os pés A post shared by Carolina (@carolinadeslandes) on Nov 26, 2019 at 4:37am PST O registo “derreteu” os fãs e algumas figuras públicas, como Raquel Tavares e Ana Moura, que não tardaram em reagir. Recorde-se que Carolina Deslandes é ainda mãe de […]