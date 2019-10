Carolina Deslandes faz tatuagem em homenagem ao avô

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Deslandes revelou, nas redes sociais, as duas novas tatuagens em homenagem ao avô, realizadas no Rio de Janeiro, Brasil. A cantora está em território brasileiro, para atuar no festival Rock in Rio, e aproveitou para tatuar um anjo e uma frase que o seu avô repetia várias vezes: “promete que vais ser artista”. “Já me conformei que vou continuar a perder as coisas, o carregador, o cartão. Não me importo de perder tempo com alguém, se isso me trouxer uma lição. Nem tenho medo de me perder na vida. Aquilo que eu não gosto mesmo é de perder pessoas. […]