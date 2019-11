Carolina Deslandes mostra filhos em momento comovente

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Deslandes comoveu os admiradores, nas redes sociais, com um momento enternecedor entre os filhos. A artista partilhou um vídeo no perfil de Instagram, esta segunda-feira, em que mostra Santiago, de três anos, cúmplice com o irmão, Guilherme, de 11 meses. “Dar um irmão a um filho é dar-lhe um melhor amigo”, escreveu. View this post on Instagram Dar um irmão a um filho é dar-lhe um melhor amigo ❤️ A post shared by Carolina (@carolinadeslandes) on Nov 19, 2019 at 5:59am PST Recorde-se que Carolina Deslandes e o companheiro, Diogo Clemente, são ainda pais de Benjamim, de dois anos. […]