Carolina Deslandes mostra semelhanças com filho

Carolina Deslandes surpreendeu os fãs, nas redes sociais, ao comparar-se e mostrar semelhanças com o filho mais velho. A artista partilhou, no Instagram, uma montagem em que compara duas fotografias, uma da infância e outra de Santiago, de quando era ainda bebé, impressionando os fãs, que não deixaram de reparar nas semelhanças entre as duas. “Genética, sua diabólica boa”, lê-se na publicação. View this post on Instagram Genética, sua diabólica boa ❤️ A post shared by Carolina (@carolinadeslandes) on Nov 30, 2019 at 2:27am PST Carolina Deslandes é ainda mãe de Benjamim, de dois anos, e Guilherme, de 11 meses, […]