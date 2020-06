Carolina Deslandes: "O meu filho não é normal, ele é extraordinário"

Rui Pedro Pereira Hoje às 19:11 Facebook

Santiago completou quatro anos e a cantora falou da sua condição e do autismo. "Tu nunca serás normal, graças a Deus", afirmou.

Carolina Deslandes e o marido, Diogo Clemente, celebraram esta quarta-feira mais um aniversário do filho Santiago, que completou quatro anos. O irmão dos outros dois meninos do casal, Benjamim e Guilherme, é autista e o tema acabou por ser o foco da intérprete do tema "Avião de papel!".

"O Santi não é normal, é extraordinário. Todos os dias são dias de novas conquistas. Durante muito tempo tive medo de falar do autismo porque as pessoas não têm limites para a maldade", começou por desabafar Carolina Deslandes no perfil de Instagram, para contar uma história de discriminação.

"No início deste ano, o Santiago teve uma crise no shopping e eu vi-me aflita para conseguir acalmá-lo. Enquanto o tentava acalmar, tinha uma multidão a observar. Uma senhora aproximou-se e disse-me: "Se Deus quiser, um dia ele há de ficar normal". Senti que lhe ia bater e fiquei com os olhos cheios de lágrimas e tive vontade de fazer uma caixinha com as duas mãos e pôr o Santi lá dentro".