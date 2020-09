Carolina Deslandes e Diogo Clemente estão separados

Sara Oliveira Hoje às 21:45 Facebook

Rutura Depois dos rumores, Carolina Deslandes, de 29 anos, e Diogo Clemente, de 35, assumiram que já não estão juntos, após cerca de cinco anos de relacionamento. O casal tem três filhos, Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de um ano, que são a grande prioridade.

Num texto comum e partilhado nos respetivos perfis do Instagram, a cantora e o músico deixam perceber que a separação foi uma decisão ponderada. "É preciso crescer para entender que se pode ser equipa e família, mesmo que não se namore ou se mantenha um casamento", revelaram. De resto, "continuamos os mesmos, motivados e devotos aos nossos filhos. Continuamos a ser uma família, feliz e forte".

Além da relação conjugal, Carolina e Diogo trabalhavam juntos muitas vezes e isso não mudará. E explicaram: "Continuamos amigos, continuamos a fazer música e a celebrar tudo o que nos trouxe aqui e as coisas maravilhosas que a vida nos deu. Continuamos a ser nós . E assim será a vida toda".

O facto de não aparecerem juntos desde maio deu azo a especulações de que algo estaria mal na vida a dois. Nas redes sociais, quer Carolina Deslandes quer Diogo Clemente continuaram a partilhar imagens com os filhos, mas em cenários distintos, e o alarme soou, provando-se agora que "não havia fumo sem fogo".

Nos últimos tempos, além das atenções para com as crianças, Carolina tem andado a preparar novidades profissionais, passando muito tempo com os D.A.MA., Miguel Cristovinho e Kasha, a namorada deste, a também cantora Bárbara Bandeira, e Jimmy P. Enquanto isso, Diogo Clemente tem-se focado a compor novas canções.