Carolina Deslandes sobre filho Guilherme: “Acham que somos parecidos?”

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Deslandes deixou os amigos e caras conhecidas do público português rendidos às semelhanças com o seu filho Guilherme. A intérprete de temas como “Moutains”, “A Vida Toda” e “Avião de Papel” partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia em que aparece com o pequeno Gui ao colo, com a legenda: “Acham que somos parecidos?” Prontamente, a amiga fadista Cuca Roseta respondeu à questão: “Aí, meu deus! Este bebé não existe! Só apetece espremer!” Já, a atriz Sofia Correia escreveu: “Ursinho querido! Não consegui dar-te um beijo mas dei ao Benji!” View this post on Instagram Acham que somos parecidos? […]