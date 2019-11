Carolina Loureiro conquista fãs com tesourinho de infância

NTV Hoje às 17:10, atualizado às 17:33 Facebook

Tem 27 anos, é protagonista da novela “Nazaré” (SIC) e fez parar Portugal com uma cena ousada em lingerie. Já sabe quem é? Estamos a falar de… Carolina Loureiro! Adivinhou? A intérprete da estação de Paço de Arcos encontrou lá por casa uma fotografia de quando era pequena e partilhou no perfil de Instagram. Entre os elogios que surgiram dos internautas houve várias caras conhecidas do público que também comentaram a publicação. “Que amor!” atirou Cuca Roseta. “Ohhh” exclamou Cristina Ferreira. View this post on Instagram mini carol A post shared by 𓂀 carolina ☾ (@caroloureiro) on Nov 7, 2019 […]