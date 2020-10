Carolina Loureiro conquista o Brasil

Sara Oliveira Hoje às 09:30 Facebook

Atriz portuguesa e o namorado Vitor Kley são capa de revista no outro lado do Atlântico. Casal confirma vontade de formar família.

Enquanto não abraça um novo desafio profissional em Portugal, Carolina Loureiro está agora no Brasil com o namorado, o músico Vitor Kley, de quem esteve afastada vários meses por causa da pandemia. Mas mal foi possível, o músico viajou para cá, para matar saudades. No regresso ao Brasil, há pouco mais de duas semanas, levou a atriz para lá passarem uma temporada.

Juntos do outro lado do Atlântico, os dois são capa da "Caras Brasil", posaram para a revista e deram uma entrevista na famosa Ilha da Caras, em São Paulo. Um "amor sem fronteiras" é como a publicação descreve a relação. Inegavelmente apaixonado, Vitor voltou a dizer que deseja formar família com Carolina. E ela também já assumiu que se imagina a casar e a ter filhos com ele. A relação começou há um ano.

Apesar de a conversa ter estado concentrada na vida amorosa, também houve espaço para falar de trabalho. Kley lançou recentemente novas canções e está entre os artistas brasileiros indicados ao Grammy Latino 2020. Concorre na categoria "Melhor Canção em Língua Portuguesa" com a música "A tal canção pra Lua", um dueto com Samuel Rosa, vocalista do Skank. Mesmo ainda sem ter ganho, a nomeação já fez Carolina "explodir de orgulho".

O romance foi assumido publicamente em dezembro do ano passado, exatamente quando a beldade lusa foi passar umas férias ao Brasil. Mas o caso já era falado desde outubro, altura em que ambos se cruzaram no Rock In Rio, no Rio de Janeiro. Mas foi em Portugal que Carolina Loureiro e Vitor Kley se conheceram, quando o artista cá esteve a dar entrevistas para promover um single.