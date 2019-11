Carolina Loureiro dança abraçada a menina na rua [vídeo]

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:40 Facebook

Carolina Loureiro está a aproveitar ao máximo as férias com os amigos na ilha do Sal, em Cabo Verde, e a deixar-se levar pelos mais pequeninos. A atriz da SIC, que protagoniza a novela “Nazaré”, tem partilhado no perfil de Instagram as diversas aventuras que têm acontecido em território africano: passear, ir à praia e provar a gastronomia local. Quando estava a andar na rua, a intérprete foi apanhada de surpresa por uma menina e não hesitou em cumprimentá-la e dançar com ela. Carolina Loureiro ficou tão enternecida que publicou o vídeo nas redes sociais. “Ohhhh meu deus!” pode ler-se […]