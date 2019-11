Carolina Loureiro de férias em Cabo Verde

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 17:00 Facebook

Carolina Loureiro fez as malas e viajou com amigos até à ilha do Sal, em Cabo Verde, onde ficou instalada num luxuoso hotel. Depois de ter terminado as gravações da novela “Nazaré”, na qual interpreta a protagonista, a atriz da SIC aproveitou as férias para voltar a um local que apelida de “segunda casa”. Entre refeições, apanhar banhos de sol e dançar ao som de música tradicional, Carolina Loureiro tem partilhado fotografias no Instagram. “Mega feliz por estar nesta que chamo a minha segunda casa”, escreveu a intérprete do terceiro canal na legenda. https://www.instagram.com/p/B5KzPldDRHM/ Além da atriz, também fazem parte […]