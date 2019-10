Carolina Loureiro desfruta de férias no Brasil

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o fim das gravações da novela “Nazaré”, Carolina Loureiro viajou até ao Rio de Janeiro, no Brasil, para aproveitar alguns dias de descanso. A atriz, que interpretou a protagonista Nazaré no projeto da SIC, despediu-se dos colegas, esta segunda-feira e, dois dias depois, rumou até ao paraíso brasileiro juntamente com a amiga Carina Caldeira. A chegada ao Brasil foi assinalada com várias fotografias partilhadas no Instagram de Carolina Loureiro. “Então está tudo bem”, escreveu na descrição de uma das suas publicações. View this post on Instagram entao tá tudo bem 🧘🏽‍♀️ A post shared by 𓂀 carolina ☾☯︎ (@caroloureiro) […]