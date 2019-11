Carolina Loureiro recorda viagem ao Perú

NTV Hoje às 17:15, atualizado às 17:47 Facebook

Carolina Loureiro recuou no tempo para lembrar a viagem que realizou ao Perú, há precisamente um ano, juntamente com a amiga Joana Duarte. A atriz recordou a viagem pelo país sul-americano “que mais mudou a forma de ver a vida” e, no perfil de Instagram, partilhou várias fotografias que retratam as várias experiências que viveu com a população local. “Há exatamente um ano estávamos a fazer a viagem que mais mudou a minha forma de ver a vida, que me fez ter cada vez mais a certeza que o que importa são estes momentos, são as coisas simples, é partilhar […]