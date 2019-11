Carolina Loureiro visita crianças em associação de Cabo Verde

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

De férias na Ilha do Sal, em Cabo Verde, Carolina Loureiro visitou a Castelos do Sal, uma associação de defesa dos direitos da infância e juventude. A protagonista de “Nazaré” (SIC) partilhou no Instagram um conjunto de fotografias em que surge a brincar com algumas das crianças que pertencem à instituição e mostra a forma carinhosa com que foi recebida pelas mesmas. “Sem palavras”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram no words ❤️🙏🏽✨ A post shared by 𓂀 carolina ☾ (@caroloureiro) on Nov 25, 2019 at 10:07am PST Recorde-se que o pai de Carolina Loureiro reside […]