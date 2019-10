Carolina Patrocínio deixa fãs rendidos depois de vestir filhas de igual

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Patrocínio enterneceu, esta quinta-feira, os fãs ao mostrar as três filhas a usar peças de roupa iguais e o mesmo penteado. A apresentadora partilhou uma fotografia no perfil de Instagram, na qual mostrou Diana, de cinco anos, Frederica, de três, e Carolina, de um, a usar calças e camisolas iguais e ainda o cabelo apanhado, prontas para um dia de escola. View this post on Instagram School days 🦊 A post shared by Carolina Patrocínio (@carolinapatrocinio) on Oct 24, 2019 at 4:48am PDT Os internautas não tardaram em reagir e, na caixa de comentários, deixaram vários elogios. “Derreto-me tanto”, […]