Carolina Patrocínio em viagem romântica com marido

Carolina Patrocínio viajou com o marido, Gonçalo Uva, até África do Sul, para aproveitarem alguns dias a dois. Dois voos de oito e dez horas, a apresentadora do "Fama Show" (SIC) aterrou no destino africano, na sexta-feira, e no Instagram partilhou as primeiras fotografias da viagem romântica. View this post on Instagram ⛰️ 🇿🇦 A post shared by Carolina Patrocínio (@carolinapatrocinio) on Nov 29, 2019 at 9:39am PST Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva deram o nó em 2013 e têm filhas em comum, Diana, de cinco anos, e Frederica, de três, e Carolina, de um.