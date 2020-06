Carolina Patrocínio: família, "bullying" e doença

Rui Pedro Pereira Hoje às 14:46 Facebook

Gonçalo Uva, marido da apresentadora, defende família das críticas na Internet. Clã está cada vez mais unido, dividido apenas entre o novo bebé e o coração do pai.

Carolina Patrocínio, 33 anos, mãe de quatro filhos, apresentadora de televisão, forte instigadora da vida saudável e uma das influenciadoras digitais portuguesas com mais poder, é uma das celebridades nacionais mais comentadas nas redes sociais. É amada e criticada em proporções idênticas.

Tudo começou há uns anos, quando contou que a empregada lhe tirava "as grainhas das uvas". Essa entrevista seria o início de uma "bola de neve" que levou muitos seguidores a apelidarem-na de "tia". Depois, as críticas continuaram. Por tudo e por nada. Porque está bronzeada, ou magra, ou musculada, ou grávida. Ou porque não cumpre a quarentena, ou porque não fala das empregadas, ou...

A apresentadora do "Fama Show", o programa dos famosos da SIC, vive ela própria sob estigma das celebridades, numa espécie de bullying constante. Uma das últimas polémicas foi a de que estaria a banhos sem cumprir o distanciamento social. "Estou em isolamento social desde o dia 11 de março, no Algarve. Nesse dia, vim para baixo com a minha família e fiquei retida. Ninguém entra ou sai até tudo isto passar. E já faltei a várias consultas que tinha em Lisboa", justificou.

Gonçalo defende família

As críticas são tantas e tão despropositadas que ontem até o marido, Gonçalo Uva, não resistiu a intervir. No Instagram, a profissional da SIC comentou uma visita ao Zoo marine, em Albufeira. Uma seguidora reagiu à imagem, criticando: "Não se esqueçam de dizer também que estão com empregados. Não vão as pessoas pensar que é tudo borboletas e unicórnios". Numa vez rara, o ex-jogador de râguebi saiu em defesa da família: "Cá em casa ninguém se esquece de agradecer nada a ninguém. Borboletas e unicórnios estão ao alcance de todos. Procure, que quando encontrar não precisará de comentar assuntos que não lhe dizem respeito".

A família é o sonho de Carolina Patrocínio. "Quatro filhos! Foi uma vida com que sonhei. Tentei reproduzir a infância que tive. Dei às minhas filhas aquilo que agradeço aos meus pais: as minhas irmãs. É tudo intenso. Quatro crianças que dependem de mim, um casamento para alimentar, uma carreira, às vezes é um bocadinho too much", afirmou, em entrevista, à revista de Cristina Ferreira. Essa família aumentou há dois meses, quando o bebé Eduardo veio juntar-se a Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.

A apresentadora, que garante "nunca" ter premeditado o número de filhos, é direta sobre a chegada do primeiro membro masculino: "O Gonçalo gostava muito e acho que já merecia um rapaz".

A saúde do pai Patrocínio

A propósito da fama, confessa o que lhe doeu mais: "Logo aos 20 anos, o mediatismo começou a apertar. Saíram capas como "Pobre menina rica", ou sobre o facto de ser mimada, sendo que, na minha família, isso é quase o pior insulto". E nem na gravidez escapou. "Fui muito atacada na primeira gravidez, porque tinha um corpo musculado quando não é suposto ter".

Entretanto, e depois de a sua irmã ter tornado público o problema de saúde do pai, a apresentadora falou abertamente sobre isso. No final de maio, Pedro Patrocínio foi internado com um problema cardíaco. "Tem uma bactéria no coração, uma coisa muito específica. Está a fazer um tratamento prolongado, vai ficar internado mais algum tempo, mas está a recuperar super-rápido", disse no podcast de Rita Ferro Alvim.