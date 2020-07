Carolina Patrocínio promove amamentação

Sara Oliveira Hoje às 09:12 Facebook

Apresentadora juntou-se à irmã Inês num projeto que pretende desmistificar rituais maternos relacionados com leite para bebé.

Se há alguém que sabe fazer uso do estatuto de figura pública é Carolina Patrocínio, que, nas redes sociais, vai tentando partilhar os melhores exemplos com base nos próprios hábitos. Assim, foi sem falsos pudores, que se deixou fotografar a amamentar o filho mais novo Eduardo, de quase três meses, por uma causa.

As imagens, da autoria de Dida, serão usadas pelo projeto "It"s not just milk" que Inês Patrocínio, uma das irmãs de Carolina, criou para, através do Instagram, desmistificar alguns mitos sobre a amamentação, funcionando como uma comunidade aberta para todas as mulheres tirarem dúvidas e partilharem experiências. Na sessão fotográfica, as manas dividiram o protagonismo, confirmando a cumplicidade que as une. "A criar meninos", descreveu Inês, também ela com o filho Pedro, de oito meses, ao colo.

Ver esta publicação no Instagram Ter uma boa rede de apoio é fundamental para o sucesso da amamentação...⁣ ⁣ Tag your breastfeeding friend !⁣ ⁣ #ItsNotJustMilk⁣ Uma publicação partilhada por It"s Not Just Milk (@itsnotjustmilk) a 15 de Jul, 2020 às 10:08 PDT

Apesar de ter sido mãe pela quarta vez há pouco tempo, Carolina Patrocínio já voltou ao trabalho, tendo estreado, há duas semanas, o magazine "What"s up TV", na SIC Mulher, onde a importância do leite materno também já foi focada. E o pequeno Eduardo esteve em estúdio com a tia, que falou do assunto sem filtros.

Antes de voltar a estúdio, a apresentadora da SIC aproveitou as folgas para descansar e preparar a próxima emissão do programa que terá como tema as férias, numa estalagem na Barragem de Castelo de Bode, em Ferreira do Zêzere, com o marido, Gonçalo Uva, e o bebé. As filhas mais velhas, Diana, Frederica e Carolina, estão no Algarve com os tios e avós.