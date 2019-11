Carolina Patrocínio voltou a ser tia: “O melhor do mundo”

NTV Hoje às 12:40, atualizado às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora da SIC recebeu um novo sobrinho: a irmã, Inês, foi mãe do pequeno Pedro esta segunda-feira. “O melhor do mundo”. Foi com esta frase que Carolina Patrocínio reagiu à chegada de mais um sobrinho à família: a irmã, Inês, foi mãe do pequeno Pedro, que nasceu esta segunda-feira, com 3,6 quilos. View this post on Instagram 11.11 – Pedro – 3,6kg 🙏🏽💫 #milagredavida A post shared by Ines Patrocinio RM (@inespatrociniorm) on Nov 11, 2019 at 2:49pm PST “O milagre da vida”, escreveu Inês Patrocínio no perfil de Instagram ao dar a notícia da maternidade. De imediato, várias […]