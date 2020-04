Quem é Carolina Santos, a mulher que desafiou Cristina Ferreira?

Sara Oliveira Hoje às 10:56 Facebook

A polémica estalou entre Carolina Santos e Cristina Ferreira. Carolina acusa a marca da apresentadora de ter copiado os seus modelos. O caso seguirá para tribunal. Mas quem é Carolina Santos, a mulher que desafiou Cristina?

Licenciada em Arquitetura, Carolina Santos ganhou asas na blogosfera antes de se afirmar internacionalmente com a marca de sapatos e acessórios Alameda Turquesa, que diz ter inspirado criações da concorrência.

Mas a antecipação chegou bem antes da controvérsia desta semana. A emancipação de Carolina Santos começou ainda quando estagiava num atelier de Arquitetura e terminava o mestrado na Universidade do Porto. Corria o ano de 2013 e o blogue "The french fries" nascia para a despertar para outros mundos.

Um ano depois, a jovem já era referência para fashionistas, marcas e publicações de moda. "O número de seguidores cresceu tanto que comecei a perceber a influência que acarreta", reconheceu numa entrevista à Notícias Magazine em 2016.

Com muitos seguidores, Carolina sentiu o peso da presença digital quando publicou uma fotografia sua com a irmã Beatriz, a mostrarem pulseiras com pompons feitas pela mãe, Ana Domingues. Depois de muitas mensagens recebidas, viu ali uma hipótese de negócio. Usou as redes sociais para vender não só pulseiras, como colares, ainda antes das sandálias e sapatos que tanto dão que falar desde 2014.

Carolina, de 31 anos, gosta de viajar. Em Londres, Marraquexe, Mónaco, Paris, Treviso ou Sevilha, há muito perceber que o Mundo não é só preto e branco e a formação em Arquitetura ensinaram-lhe a ver o pormenor que imprime nas coleções que lança em pareceria com a mãe, que se mantém em Coimbra.

Em 2015, o projeto descolou, ajudado pela afirmação de Carolina como bloguer internacional e caçadora de tendências para a Calzedonia. Pouco depois, a propósito da reportagem para a Notícias Magazine, a empresária relatou que os modelos da Alameda começavam a ser copiados "mais intensamente, porque também houve muitas partilhas da marca na Internet".

Na altura, Carolina Santos chegou a assumir-se lisonjeada com as imitações em lojas asiáticas. "Os nossos sapatos são objetos de luxo, de qualidade superior, com preços médios a rondar os 300 euros. O nosso público não é o que compra nessas lojas. Além de que, quando algo é muito copiado, os bons clientes e as grandes marcas vão querer descobrir a fonte", afirmou.

E a verdade é que captou a atenção de revistas famosas como Vogue, Elle, Cosmopolitan, InStyle, Glamour, Buro 24/7, Harper"s Bazaar.

A marca cresceu e depressa conquistou estrelas internacionais, como Anna Dello Russo, Chiara Ferragni, Olivia Palermo, Sofía Vergara ou Irina Shayk, que frequentemente exibem as criações coloridas em produções ou instantâneos nas redes sociais.

Mas, se antes não se incomodou com as cópias, desta vez Carolina aponta o dedo a Cristina Ferreira, acusando-a de ter dois modelos de sandálias na sua coleção à imagem dos lançados pela Alameda Turquesa.

A apresentadora refuta as argumentações e já disse que vai agir judicialmente, percebendo-se que o assunto está longe de terminar.