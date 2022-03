Caros e vistosos: Os vestidos das estrelas dos Oscars

Atrizes desfilam estilo à margem da conquista da cobiçada estatueta dourada. O evento é uma montra para marcas e designers, cujas criações ficam para a história.

Em contagem decrescente para a 94.ª cerimónia dos Oscars, que se realiza na noite deste domingo em Los Angeles, EUA, é hora de folhear o álbum de memórias e lembrar vestidos usados não só pelas vencedoras como também pelas nomeadas. A gala é um verdadeiro desfile de elegância, com os modelos compridos a destacarem-se, cada um no seu estilo e à medida da protagonista. O evento é uma montra para designers e marcas, perpetuado no tempo não só pelas escolhas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas mas também pelos visuais das atrizes, principalmente as que acabaram por conquistar a desejada estatueta de ouro. No dia seguinte, esse costuma ser mesmo o tema mais pesquisado.

O ano passado, Amanda Seyfried, indicada para melhor atriz secundária pela interpretação em "Mank", foi considerada a mais bem vestida, à conta da criação em tule da Armani Privé, que também assinou o visual brilhante e assimétrico de Renée Zellweger que, em 2020, conquistou o Oscar como melhor atriz pelo desempenho em "Judy".

Há três anos, Olivia Colman, vencedora como protagonista de "A favorita", elegeu um vestido Prada, numa das edições mais irreverentes de sempre, na qual Lady Gaga foi quem mais atenções atraiu. A atriz e cantora, que recebeu o Oscar de melhor canção pela tema "Shallow", do filme "Nasce uma estrela", exibiu um vestido Alexander McQueen. Combinou-o com um colar Tiffany com um diamante amarelo no valor de 30 milhões de dólares, antes usado por Audrey Hepburn, que continua a ser referida na lista das mais estilosas de sempre.

Looks de milhões

As longas caudas emprestam glamour ao momento mas podem causar embaraço na hora de subir as escadas para a consagração. Que o diga Jennifer Lawrence que, em 2013, tropeçou no vestido Dior antes de levantar o Oscar de melhor atriz por "O lado bom da vida". Segundo a imprensa internacional, a criação é uma das mais caras algumas vez vista no certame, com um valor estimado de 4 milhões de euros. Um ano depois, quando arrecadou o Oscar de melhor atriz secundária por "12 anos escravo", Lupita Nyong"o encantou com um Prada de seda plissada azul. Em 2015, a mesma atriz apostou num Calvin Klein com 6 mil pérolas, avaliado em 160 mil dólares.

Em 1997, Nicole Kidman também fez história ao surgir na passadeira vermelha com um look Dior, por 2 milhões de euros. Com um design pouco convencional e bordados de inspiração asiática, a escolha dividiu opiniões, não agradando à maioria, mas a verdade é que desviou as atenções de Tom Cruise, com quem era casada e que estava nomeado a melhor ator por "Jerry Maguire".