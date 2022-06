Carrie: no centro da vida de Boris Johnson

Ameaçado pelo escândalo Partygate, primeiro-ministro britânico tem tido a mulher como cúmplice e elo de aproximação à família real britânica.

Os últimos meses não têm sido fáceis para Boris Johnson, de 57 anos, muito à conta das festas ilegais que organizou durante o período mais restrito de confinamento no Reino Unido, em 2020, sempre com o apoio e conivência da mulher. Em consequência, Carrie Johnson, 34 anos, também foi multada, em maio deste ano, por violar a lei nos eventos realizados em Downing Street, inclusive no 56.° aniversário do primeiro-ministro britânico.

Durante algum tempo, por causa do conflito na Ucrânia, o assunto pareceu esquecido, mas há três semanas foram conhecidas as conclusões do relatório que atestavam o incumprimento de Boris Johnson. Além de responsabilizar a mulher, para quem parte das atenções se viraram, sem evitar contudo que o político enfrentasse, na semana passada, uma moção de censura no Partido Conservador que acabou chumbada, segurando-o assim no poder.