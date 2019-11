“Casados à Primeira Vista”: Ana Raquel desiste e Paulo faz par com Lurdes

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:38 Facebook

Ana Raquel e Paulo e Lurdes e António desistiram do “Casados à Primeira Vista” porém foi proposta uma troca de casais, Paulo e Lurdes. Após os quatro concorrentes desistirem dos respetivos casamentos na primeira cerimónia de compromisso, transmitida este domingo pela SIC, Paulo propôs aos especialistas do programa fazer par com Lurdes. “Quero sair da relação com a Ana Raquel mas estou disponível para conhecer outra pessoa e vou falar da Lurdes com quem acho que faria um ‘match'”, revelou. A sugestão do concorrente surpreendeu os presentes porém foi avaliada e aprovada. “Isto é uma situação que nunca aconteceu no […]