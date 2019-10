Casados à Primeira Vista: Ana Raquel e Paulo Matos separados

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:49 Facebook

Três semanas depois de o casamento ter sido transmitido pela SIC, os concorrentes Ana Raquel e Paulo Matos já estão separados. No pequeno ecrã ainda podemos ver o casal em lua de mel na Turquia, mas segundo a edição desta sexta-feira da revista TV 7 Dias Ana Raquel e Paulo Matos decidiram divorciar-se. Uma decisão que não surpreende porque desde o início da relação que a jovem mostrou sempre sérias reservas para com a afetuosidade do novo companheiro. Aliás, ainda durante o copo de água, a aveirense confessou ao terceiro canal que o pai iria ficar muito surpreendido com a […]