“Casados à Primeira Vista”: Ana Raquel justifica comportamento com Paulo

Após desistir do “Casados à Primeira Vista”, no domingo, Ana Raquel defende-se das criticas e justifica o comportamento com o ex-marido, Paulo. A ex-concorrente do programa da SIC falou sobre a experiência que vivenciou no formato, durante o “O Programa da Cristina”, esta segunda-feira, realçando as criticas que recebeu. Com o propósito de justificar o facto da forma como manifestou o desagrado perante o par escolhido pelos especialistas do “Casados à Primeira Vista”, Ana Paula afirmou ser “espontânea e genuína”. “Quando olhei pela primeira vez para o Paulo senti-me enganada. Não tinha nada a ver com o que tinha dito. […]