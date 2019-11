“Casados à Primeira Vista”: Anabela acusa Tatiana de ser “falsa”

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:10 Facebook

Durante o jantar que antecedeu a cerimónia de compromisso de “Casados à Primeira Vista”, Anabela e Tatiana confrontaram-se num momento de tensão. Tatiana opinou sobre a atitude de Anabela com Lucas no programa e afirmou que a concorrente “não está pronta para o amor” por mostrar que isso não é “constante”, no episódio transmitido no domingo, na SIC. Apesar de Anabela não se alongar após as críticas, no final da cerimónia de compromisso pediu a palavra aos especialistas e atacou Tatiana, acusando-a de ser “falsa”. “Ontem senti-me profundamente invadida e desconfortável. A forma como eu me expus neste sofá serviu […]